Daimler setzt Schaltgetriebe aktuell nur noch in Kompaktfahrzeugen wie der A-Klasse und B-Klasse ein. „Mittelfristig werden wir in unserem Pkw-Portfolio keine Schaltgetriebe mehr anbieten”, so der Hersteller. „Mit der zunehmenden Elektrifizierung unserer Produktpalette setzen wir auf automatisierte Getriebe.”