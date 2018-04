Audi vorsichtig vor Markteinführung neuer Modelle

Die Marke mit den vier Ringen bereitet sich im laufenden Jahr auf eine Modell- und Technologieoffensive vor, die sie selbst als beispiellos in ihrer Geschichte beschreibt. Neben neuen Modellen des A6 und der Markteinführung des A7 Sportback steckt Audi in den Vorbereitungen für seinen ersten Elektro-SUV e-tron. Audi teilt hierfür seine Produktion in den Werken neu auf. Das schafft zwar Synergien, dürfte kurzfristig aber auf die Ergebnisse drücken.