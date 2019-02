Trotz Dieselgate VW steigert seinen Gewinn auf 17,1 Milliarden

Vorstandschef Diess will Volkswagen in den nächsten Jahren zu einem Anbieter umweltverträglicher Mobilität und selbstfahrenden Autos umbauen und setzt alles auf die Karte Elektromobilität. Dafür investiert der Konzern binnen fünf Jahren 44 Milliarden Euro. Die Weichen werden in diesem Jahr mit dem Elektroauto ID gestellt, der Ende des Jahres in Zwickau vom Band rollen soll. Danach soll es Zug um Zug gehen. Bis 2025 will Volkswagen nach früheren Angaben bis zu drei Millionen Elektroautos im Jahr bauen und zahlreiche elektrische Modelle auf den Markt bringen. Grund für den radikalen Schwenk ist die von VW selbst verursachte Dieselkrise. Den letzten Anstoß aber gaben im November die strengeren CO2-Ziele der EU, die die gesamte Branche unter Zugzwang setzen. Die Wolfsburger gehen nun voran und bekennen sich öffentlich zum Pariser Klimaabkommen. Um die Erderwärmung zu bremsen, soll ab dem Jahr 2050 die gesamte Fahrzeugflotte CO2-neutral unterwegs sein. Das bedeutet, dass VW ab 2026 keine Verbrennungsmotoren mehr entwickeln will.