Gewerkschaft droht VW-Tochter Skoda mit Streik

„Das, was uns über 27 Monate angeboten wird, entspricht unserer Forderung für ein Jahr“, kritisierte indes die Gewerkschaft. Der Autobauer aus Mlada Boleslav, rund 50 Kilometer nordöstlich von Prag, besteht seinerseits auf einer Flexibilisierung des bestehenden Schichtenmodells. Ziel dürfte es sein, die Kapazitäten zu erhöhen und Planungssicherheit zu haben. Im vorigen Jahr hatte Skoda die Rekordzahl von mehr als 1,2 Millionen Fahrzeugen ausgeliefert. Das war ein Plus um 6,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Skoda mit insgesamt mehr als 25.000 Beschäftigten stellt in Mlada Boleslav unter anderem das Modell Octavia her.