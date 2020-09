Türkischer Elektroautohersteller Togg „Viele Hersteller haben hohe Ziele und können sie dann nicht einhalten“

Wo liegen für junge, internationale Elektroautohersteller die Schwierigkeiten eines Markteintritts in Deutschland?

Die Qualität spielt in Europa eine größere Rolle als in Amerika oder in China. In China müssen die Autos dafür mehr Vernetzungsfeatures mitbringen. Die Reichweite ist dort hingegen nicht so wichtig, weil man sich hauptsächlich in den jeweiligen Regionen, z.B. in Shanghai, bewegt. Für Deutschland als Flächenland ist die Reichweite entscheidender. In China treten derzeit einheimische Start-ups gegen Tesla an, und selbst dort haben sie nur eine Chance, wenn sie deutlich günstiger als prestigeträchtige Marken wie Tesla sind.