TÜV-Report Jedes fünfte Auto fällt durch

Vans: Mercedes-Benz B-Klasse (ab 2011)

Die zweite Generation der B-Klasse kam 2011 als erstes Modell der neuen Kompaktwagen-Generation von Mercedes-Benz auf den Markt und setzte Maßstäbe bei den Kompakten. Der einst gediegene Van wandelte sich zum agilen Sports-Tourer – geräumiger, komfortabler und sicherer als der Vorgänger und gespickt mit modernster Technik. Auch in punkto Zuverlässigkeit fährt die aktuelle B-Klasse ganz vorne mit: Im Dekra Gebrauchtwagenreport 2018 holte sie sich, wie schon in den Jahren 2016 und 2014, den Sieg in der Klasse der Vans.

Das Fazit der Prüfer: „Die B-Klasse der zweiten Generation hat keine größeren Schwachstellen, weshalb sie in allen Baugruppen sehr gut abschneidet. Ab und zu fallen bei der HU Fahrzeuge mit Lichtmängeln, wie z. B. einer defekten Kennzeichenbeleuchtung oder einer falschen Einstellung des Abblendlichtes auf. In sehr seltenen Fällen enthält der Fehlerspeicher abgasrelevante Fehler. Tipp: Die B-Klasse ist auch als vollelektrisches Modell Namens B250e erhältlich und soll so bis zu 200 km zurücklegen können.“

Bild: Daimler