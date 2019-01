Turbulenzen bei Roboter-Hersteller Warum VW das Kuka-Chaos kalt lässt

Der Griff der Chinesen nach Kuka hatte die deutsche Autoindustrie regelrecht in Alarm versetzt. Denn die über das Internet vernetzten Roboter lassen tiefste Einblicke in die Produktion zu. Tausende Roboter, die ständig Daten über Produkte, Stückzahlen und Qualität an Kuka übermitteln, sind ein perfekter Seismograf der ganzen Industrie. Für chinesische Autohersteller, die in der Branche mittlerweile als ernst zu nehmende Konkurrenten gelten, wären diese Informationen von kaum schätzbarem Wert.