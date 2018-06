Uber-Rivale Lyft wird mit 15 Milliarden Dollar bewertet

Der Uber-Rivale Lyft hat in seiner jüngsten Finanzierungsrunde eine Gesamtbewertung von gut 15 Milliarden Dollar erreicht. Die Finanzspritze brachte weitere 600 Millionen Dollar ein, wie die Firma in einem Blogeintrag mitteilte. Mit den 15,1 Milliarden Dollar ist Lyft weiterhin weit von der Bewertung von Uber entfernt. Der weltweit agierende Fahrdienst-Vermittler holte sich in der Spitze Geld von Investoren ausgehend aus einem Gesamtwert von rund 70 Milliarden Dollar.