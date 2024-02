Übernahmen bei Autozulieferern „Gerade bei den Verbrenner-Zulieferern wird genauer hingeschaut“

Im vergangenen Jahr wurden weniger Automobilzulieferer gekauft oder verkauft als im Vorjahr. Weltweit gab es 2023 bei den Übernahmen einen Rückgang von etwa vier Prozent, wie jetzt eine Analyse der Unternehmensberatung AlixPartners zeigt. Am deutlichsten war der Dämpfer demnach in Nordamerika, doch auch in Europa brach das Geschäft ein. Nach 294 Deals in 2022 reduzierte sich die Anzahl der Übernahmen in der Automobilbranche im vergangenen Jahr auf 213, was einem Rückgang um 28 Prozent entspricht.