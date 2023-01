Überraschende Platzierungen Die Kleinwagen-Topseller in Deutschland 2022

Platz 4: Toyota Yaris

In der vierten Generation stellte sich im letzten Jahr der frisch gebügelte Yaris vor. Toyota bietet ihn ab 18.750 Euro an. Der Start dürfte den Japanern gefallen haben. 31.048-mal verkaufte sich der Yaris, den es seit kurzem auch als Mini-SUV Yaris Cross (ab 22.690 Euro) gibt. Ein Plus von 59,2 Prozent zum Vorjahr. Absoluter Renner mit einem Anteil von rund 80 Prozent war erneut der Yaris Hybrid mit einer Systemleistung von 85 kW/116 PS. Er verkaufte sich alleine 26.376-mal – was das große Vertrauen der Kunden in die Kompetenz des Systems mit Verbrenner und E-Antrieb ausdrückt. Zumal Toyota in diesem Segment keine wirkliche Konkurrenz hat.

Der Hybridantrieb des Yaris wurde neu konstruiert, der Verbrenner schaltet sich oft komplett und unmerklich ab, das Fahrzeug wurde 20 Kilo leichter. So lassen sich realistische Verbräuche um und unter vier Liter realisieren. Während der Yaris bei den Assistenzsysteme absolut auf der Höhe fährt, erscheint das teilweise billige, kratzempfindliche Hartplastik keineswegs zeitgemäß. Ein Wort noch zum stärksten Yaris, dem GR. Der kleine Knallfrosch mit 192 kW/261 PS (ab 34.000 Euro) hat sich zum absoluten Kultmobil entwickelt. Toyota teilt seinen sportlichsten Knirps quasi zu. Es gibt deutlich mehr Anfragen als Fahrzeuge, im Internet werden GRs bereits für über 50.000 Euro gehandelt.

Bild: Toyota