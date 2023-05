Umbau bei Volkswagen Es geht um 80 weitere Jahre für VW. Oder 18.

Was Volkswagen und die Millionen Mitarbeiter, die über die Jahrzehnte dort arbeiteten, aus dem schwierigen Erbe machten, ist bewundernswert. Zugleich ist die Historie auch der größte Ballast des Konzerns: Die alten Hallen selbst verhindern eine moderne Autoproduktion. Und auch die aus der Historie geborene Eigentümerstruktur des Konzerns blockiert immer wieder notwendige Umbauten des Unternehmens. So steht Volkswagen jetzt wieder an einem Punkt, an dem eigentlich massiv gespart und umgebaut werden müsste, an dem sich tatsächlich aber wohl nicht viel bewegen wird.