Umbruch in der Autoindustrie „15 Millionen E-Autos? Mathematisch schwierig!“

Die SPD ist ja sehr gewerkschaftsnah. Wird so ein Punkt im Parteiprogramm nicht mit der IG Metall abgestimmt?

Ich persönlich hatte da keine Aktien im Spiel – das ist schon Sache der Programmkommission der Partei. Ich denke aber schon, dass es in der IG Metall sicher den ein oder anderen gibt, der da eingebunden war.



Was würde es denn für die Beschäftigung in der Autoindustrie bedeuten, wenn es tatsächlich in diese Richtung ginge?

Fakt ist, dass die Elektromobilität schon heute viel schneller Fahrt aufnimmt, als wir das noch vor drei bis vier Jahren gedacht haben. Dennoch sind nicht alle Mitarbeiter von Autokonzernen gleichermaßen betroffen. Ein Beispiel: In Baden-Württemberg arbeiten etwa 470.000 Menschen in der Autoindustrie – dazu gehören auch solche in Kfz-Werkstätten und Zulieferer aus dem Maschinenbau. Direkt am Verbrennungsmotor hängen davon aber ‚nur‘ 160.000 Arbeitsplätze, mit unterschiedlichen Zukunftsperspektiven: In der Montage etwa können auch E-Autos montiert werden – während es für Menschen etwa in Motor- oder Getriebewerken enger wird, weil E-Autos keinen komplexen Verbrennungsmotor und kein Getriebe mehr haben. Auf Entwickler von Dieselaggregaten hat der Wandel schon heute Auswirkungen, teilweise wird keine neue Aggregate-Generation mehr entwickelt.