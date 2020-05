Umfrage unter Autofahrern Der Hybrid-Hype wächst

Als alternatives Fortbewegungsmittel haben elektrische Tretroller bislang wenig Anklang bei Autofahrern gefunden. Rund 90 Prozent gaben in der Umfrage an, noch nie auf einem solchen Fahrzeug gestanden zu haben, nur zwei Prozent nutzen diese öfter. 77 Prozent halten diese sogar für gefährlich, 67 Prozent finden sie störend für das Stadtbild, 61 Prozent grundsätzlich nervig.



Außerdem wurde gefragt, wie Autofahrer zu Tempolimits stehen. Obwohl die generelle Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen derzeit politisch nicht durchsetzbar ist, hat sich eine deutliche und deutlich gewachsene Mehrheit dafür ausgesprochen: Wollten 2019 noch 57 Prozent ein allgemeines Tempolimit auf Autobahnen, stieg der Wert in diesem Jahr auf 62 Prozent. Sogar 77 Prozent befürworten höhere Bußgelder für Temposünder. Bei der Reduzierung des innerstädtischen Tempolimits auf 30 km/h sind hingegen die Gegner in der Mehrzahl: 41 Prozent waren dafür, 58 dagegen.



Mehr zum Thema

Verbrenner mit E-Antrieb sind die nächste Abgasschummelei made in Germany: Auf dem Papier sind die Plug-in-Hybride sauber, nicht aber auf der Straße. Und ausgerechnet diese Technik wollen die Freunde einer neuen Abwrackprämie mit Milliarden fördern.