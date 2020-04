Umsatz und Gewinn sinken Volkswagen kassiert wegen Corona Prognose

Weil die deutschen Autokonzerne Volkswagen, Daimler und BMW für ihre Mitarbeiter Kurzarbeit in Anspruch nehmen, hatte es in den vergangenen Tagen Kritik daran gegeben, dass sie weiter an ihren Plänen zur Zahlung der Dividende an die Aktionäre festhalten wollen. VW will an Vorzugsaktionäre 6,56 Euro je Papier ausschütten, 1,70 Euro mehr als ein Jahr zuvor. Auch die Stammaktionäre - vorwiegend die Familienholding Porsche SE sowie das Land Niedersachsen und der Staatsfonds aus Katar - sollen mit 6,50 Euro einen entsprechenden Aufschlag erhalten.