BMW will wegen des Mangels an Testkapazitäten in den kommenden Jahren eine neue Teststrecke im tschechischen Sokolv in der Nähe der deutschen Grenze bauen. BMW will dort eine dreistellige Millionensumme investieren und mehrere hundert neue Arbeitsplätze schaffen. Die Kapazitäten der bisherigen Test-Anlagen in Aschheim bei München, Miramas und Arjeplog reichen schon länger nicht mehr aus.

BMW und Opel wollten den Test bei Opel nicht kommentieren.