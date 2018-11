Umstieg zur E-Mobilität VW will auch in Zukunft Ertragskraft halten

Volkswagen will sich trotz höherer Investitionen in die Elektromobilität und zunehmender Hemmnisse im Welthandel bei der Ertragskraft nicht aus der Spur bringen lassen. Finanzvorstand Frank Witter sagte am Montag, bis 2020 solle der Betriebsgewinn vor Sondereffekten stärker wachsen als im letzten Fünf-Jahresplan unterstellt worden war. Dazu soll neben milliardenschweren Einsparungen auch ein weltweit steigender Absatz von Geländewagen beitragen, an denen das Unternehmen mehr verdient. Damit will der Konzern den Umschwung in die Elektromobilität überbrücken, der anfangs mit hohen Kosten verbunden ist. Mit höheren Margen bei E-Autos rechnen die Wolfsburger erst mit steigenden Verkaufszahlen in einigen Jahren.