Der Autobauer Ford hat sich wegen "unangemessenen Verhaltens" von seinem Nordamerika-Präsidenten Raj Nair getrennt. Das Unternehmen teilte am Mittwoch in Detroit mit, Nair werde Ford mit sofortiger Wirkung verlassen, nachdem eine interne Untersuchung ergeben habe, dass sich der 53-Jährige in einer Art verhalten habe, die "nicht im Einklang mit den Verhaltensregeln des Unternehmens" stehe. Weitere Angaben zu den Hintergründen des Rauswurfs machte das Unternehmen nicht. Ford-Chef Jim Hackett versicherte aber, die Entscheidung sei nach sorgfältiger Abwägung getroffen worden.