 Unaufgeregt im besten Sinn: 45 Jahre Passat – ein Vergleich

Gut vier Jahrzehnte Fahrzeugentwicklung später ist davon natürlich nichts mehr zu spüren, ein heutiger Passat setzt Langstrecken-Standards in der Mittelklasse. Derzeitiger Basismotor ist der 110 kW/150 PS starke 1,4-Liter-Vierzylinder-Turbobenziner, der die Limousine ausreichend souverän anschiebt, das Sechsgang-Schaltgetriebe führt locker durch die Gassen. Wenn der Urgroßvater seine Maximalgeschwindigkeit erreicht, reist es sich im Urenkel erst richtig angenehm. Während das gefederte, leicht durchgesessene Gestühl des Gevatters nach längerer Fahrt für Verspannungen sorgt, bietet die aktuelle Generation Komfortsitze mit (auf Wunsch ab 190 Euro) Massagefunktion.

Selbst die Zahl der Ablagen – das 70er-Jahre-Modell hat exakt ein Fach links unterhalb des Lenkrades – hat sich in den vergangenen 45 Jahren vervielfacht. Radio und Klimaanlage sind heute selbst in der einfachsten Version selbstverständlich im Preis von mindestens 31.975 inklusive. Die verzinkte Karosserie schützt den Mittelklässler wirkungsvoll vor Durchrostung, das sensible Ur-Passat-Blech will lieber nur noch im Sonnenschein gefahren werden. Eines hat der Oldtimer dem Neuwagen allerdings voraus: Blickt man aus den großen Fensterflächen, hat man in jede Richtung die beste Übersicht, im Passat B8 ist – wie bei den meisten neuen Autos – die Sicht nach hinten deutlich eingeschränkter.

Bild: Hanne Schweitzer/SP-X