Unfälle bei Uber und Tesla: Miterfinder des selbstfahrenden Autos warnt vor Überbewertung von Gefahren

Der 50-Jährige forscht seit mehr als zehn Jahren an selbstfahrenden Autos. Aus einem Studentenprojekt der renommierten Universität Stanford heraus hat er die computergesteuerten Wagen entwickelt, die der Technologiekonzern Google 2010 erstmals testweise auf die Straßen von Kalifornien schickte. Inzwischen gibt er die Grundlagen der Technik autonom fahrender Autos in Kursen der von ihm mitgegründeten Universität Udacity weiter, die allein auf Vorlesungen und Studienmaterial im Netz setzt. Dazu arbeitet Thrun auch mit Autoherstellern zusammen. 11.000 Studenten haben den Kurs bislang weltweit besucht, 2000 ihn abgeschlossen, davon 1000 in Deutschland.