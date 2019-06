Unzulässige Abschalteinrichtung Daimler muss 60.000 Dieselautos zurückrufen

Ein Daimler-Sprecher bestätigte, dass die genannten 60.000 Autos zurück in die Werkstätten müssten. Laut „Bild am Sonntag“, die zuerst über den Rückruf berichtet hat, bestreitet Daimler den Betrug und will sich juristisch gegen den amtlichen Rückruf wehren. Dem Bericht zufolge könnten von den ausgeweiteten Untersuchungen zahlreiche Modelle wie C- und E-Klasse mit insgesamt mehr als 700.000 Fahrzeugen betroffen sein.