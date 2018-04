US-Autoriese: General Motors mit Gewinneinbruch

Hohe Sonderkosten und Produktionsausfälle haben dem größten US-Autobauer General Motors (GM) zu Jahresbeginn die Bilanz verhagelt. Im ersten Quartal fiel der Gewinn aus dem fortgeführten Geschäft verglichen mit dem Vorjahreswert um rund 60 Prozent auf 1,1 Milliarden Dollar (0,9 Mrd Euro), wie der Konzern am Donnerstag in Detroit mitteilte. Einen Strich durch die Rechnung machte vor allem eine Abschreibung wegen der Schließung eines Werks in Südkorea, die mit fast einer Milliarde Dollar vor Steuern zu Buche schlug.