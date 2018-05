Am 27. März hatte der in den USA gefürchtete Staranwalt Steve Berman (Kanzlei Hagens Berman in Seattle) eine Zivilklage gegen BMW eingereicht. „BMW betrügt, so wie auch VW betrogen hat“, sagte Berman der WirtschaftsWoche. In seiner Klageschrift, die der WirtschaftsWoche vorliegt, spricht er von Messungen an einem gebrauchten BMW-Geländewagen X5 aus dem Jahr 2012, die die Kanzlei von Abgasexperten durchführen ließ. Das Fahrzeug könne erkennen, wenn es sich nicht einem Abgastest befinde und regele die Abgasreinigung dann herunter. Ergebnis: „Die Softwaremanipulationen resultieren in Emissionen, die vom dreifachen des Grenzwertes (Autobahn) bis zum 8,5-fachen (Stadt) reichen.“ Gemessene Spitzenwerte seien das 20-Fache bei Autobahnfahrten und das 27-Fache bei Stadtfahrten.