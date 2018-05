Grundler will die Autohersteller grundsätzlich zu mehr Gesetzestreue erziehen: „Ich möchte eine Kampagne für eine bessere Unternehmenskultur“, sagt Grundler. Wir von der EPA besuchen jeden Hersteller im Durchschnitt alle zwei Jahre für mehrere Tage, um mehr über ihre Pläne im Bereich der technischen Entwicklung zu erfahren. Ich möchte bei diesen Besuchen künftig auf über Compliance reden: Was sind Eure Werte? Was Eure Kontrollen? Erfüllt Ihr gerade so das Gesetz oder macht Ihr die Autos so sauber wie möglich? Ich will, dass die Firmen darüber nachdenken.“