USA Milliardensubvention für neues VW-Werk in South Carolina

Die USA fördern mit dem „Inflation Reduction Act“ (IRA) Investitionen in klimafreundliche Produktion derzeit massiv. In Europa hat das Sorgen vor einer Abwanderung von Fabriken geschürt. Für den Wolfsburger Konzern ist die Wiedereinführung der Marke Teil der Strategie, um seinen Marktanteil in den Vereinigten Staaten auf zehn Prozent zu verdoppeln.



