Er schweigt – und das wird wohl vorerst so bleiben. „Er wird dies nicht zum Anlass nehmen, sich dazu zu äußern“, sagte eine Person aus dem Umfeld des 70-Jährigen der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag. Seine Anwälte würden voraussichtlich Erklärungen abgeben, sobald die Ermittlungen in Deutschland abgeschlossen seien. Allerdings verzichtet Winterkorn auf Auslandsreisen. „Er ist in Deutschland und er bleibt sicherlich in Deutschland“, sagte die Person aus seinem Umfeld. Winterkorn lebt in München.