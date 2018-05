Wenn Winterkorn in Deutschland bleibt, ist er in dem US-Verfahren auf der sicheren Seite. „Zu einer Verurteilung kann es überhaupt nur kommen, wenn sich Herr Winterkorn einem Verfahren in den USA stellt“, sagt der Bonner Anwalt Heiko Lesch. „In den USA gibt es nämlich kein „Abwesenheitsverfahren“.“ Das ist auch in Deutschland so, aber etwa in Italien oder den Niederlanden ist ein Verfahren in Abwesenheit möglich. Im Falle einer Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe „könnte man mit Sicherheit davon ausgehen“, das er sogleich dort an Ort und Stelle in den USA verhaftet würde. Bei einer Geldstrafe könnten die USA im Wege der Internationalen Rechtshilfe (Vollstreckungshilfe) versuchen, die Geldstrafe in Deutschland einzutreiben, so Lesch.