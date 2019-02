Uwe Hück Der streitlustige Betriebsrats-Boss

Damit will er nun in Pforzheim mit einer eigenen Liste bei der Kommunalwahl antreten. Hück lebt nach eigenen Worten erst seit Anfang Januar in Pforzheim, hat dort aber schon 2013 seine „Lernstiftung“ ins Leben gerufen, die benachteiligten Jugendlichen helfen soll. Der 56-Jährige ist selbst als Waisenkind in Heimen aufgewachsen. Für sein soziales Engagement erhielt er 2017 das Bundesverdienstkreuz.