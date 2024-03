Valeo-Chef Périllat „Wenn die Chinesen ein Auto in einem Jahr entwickeln, dann entwickeln wir Teile genauso schnell“

Wir sehen Insolvenzen bei den Autozulieferern, die großen Herausforderungen der Transformation: Müssen wir uns auf eine Marktbereinigung einstellen? Rechnen Sie mit Blick auf die gesamte Lieferkette mit weniger Zulieferern in der Zukunft?

Ich denke, es wird eine Marktkonsolidierung geben, aber nicht in der Art und Weise wie wir es kennen. Üblicherweise denken wir an Übernahmen: stärkere Unternehmen kaufen schwächere und konsolidieren so. Doch die Transformation der Industrie ist so riesig, die Herausforderungen sind so groß, dass die Lücke zwischen den Unternehmen und wie bereit sie dafür sind, ebenfalls riesig ist. Ich denke, es wird eine Konsolidierung in der Form „The winner takes it all“ geben. Es ist unfassbar schwierig, diese Transformation zu meistern, wenn man als Unternehmen nicht gut vorbereitet ist. Und das gilt für die gesamte Lieferkette, Autobauer bis Teilelieferant: Die gesamte Lieferkette wird durchgeschüttelt. Nur wer vorbereitet ist und die richtigen Produkte für elektrifizierte, automatisierte und softwaregetriebene Fahrzeuge hat, kann überleben.