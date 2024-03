Valeo-Chef Périllat „Wenn die Chinesen ein Auto in einem Jahr entwickeln, dann entwickeln wir Teile genauso schnell“

Dennoch schließen Sie wegen fehlender Aufträge ein Valeo-Werk für E-Motoren in Deutschland, den Standort Bad Neustadt, und entlassen dort über 300 Beschäftigte. Waren Sie doch zu optimistisch?

Die Abrufzahlen waren enttäuschend, wir hatten Überkapazitäten für die aktuellen Aufträge bei E-Motoren. Die Volumina entsprachen nicht den Erwartungen aus den Verträgen mit den Kunden. Kurzum, wir hatten in unserem Produktionsnetz zwei Werke, wo wir nur eines benötigen, und haben uns deshalb entschieden, die Fertigung in Bad Neustadt zu schließen und uns auf das Werk in Polen zu konzentrieren. Aber wir behalten die Forschung und Entwicklung in Bad Neustadt.