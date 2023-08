Vater des BMW i3 Elektroautopionier von US-Börsenaufsicht mit Bann belegt

Die Klage wurde am Freitag von SEC-Anwalt Charles Canter beim United States District Court of California in Los Angeles eingereicht. Daraufhin einigten sich die Beklagten mit der SEC. Balciunas muss eine Strafe von insgesamt 57.500 Dollar zahlen und darf zwei Jahre lang nicht in herausgehobener Position bei einem börsennotierten Unternehmen arbeiten. Bei Kranz beträgt der Bann sogar drei Jahre, er muss außerdem eine Strafe von 125.000 Dollar zahlen. Was das für seine Position bei Apple bedeutet, ist unklar.