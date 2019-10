VDA Wird Sigmar Gabriel Auto-Lobbyist?

Neben Gabriel soll die frühere CDU-Politikerin Hildegard Müller im Rennen sein, wie die „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung“ am Wochenende berichtete. Ihr werden laut „Bild am Sonntag“ aber nur Außenseiterchancen eingeräumt. „Die Reihenfolge steht fest“, zitiert das Blatt informierte Kreise. Details sollen dem Bericht zufolge in der kommenden Woche mit Gabriel geklärt werden. „Sollten keine unüberbrückbaren Differenzen mit Gabriel auftreten, wird er der neue Präsident.“ Zuvor hatten unter anderem der „Tagesspiegel“ und das „Handelsblatt“ über Gabriels Aussichten für die VDA-Spitze berichtet.