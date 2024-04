Verbesserte Exportaussichten Autoindustrie sieht Wendepunkt: „Konjunkturelles Tief endgültig verlassen“

Die Stimmung in der deutschen Automobilindustrie hat sich im März auch wegen der verbesserter Exportaussichten spürbar aufgehellt. Der Indikator für das Geschäftsklima stieg auf minus 5,8 Punkte, nach minus 9,9 Zählern im Februar, wie aus der am Mittwoch veröffentlichten Unternehmensumfrage des Münchner Ifo-Instituts hervorgeht. Das ist der beste Wert seit Mai 2023. „Die deutsche Automobilbranche scheint nun endgültig das konjunkturelle Tief vom zweiten Halbjahr 2023 verlassen zu haben und sieht wieder zuversichtlicher in die Zukunft“, sagt die Fachreferentin am Ifo-Zentrum für Industrieökonomik und neue Technologien, Anita Wölfl.