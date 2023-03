Verbrenner-Aus: Warum ich auf ein E-Fuel-Wunder hoffe

Trotzdem muss aber das Ziel der FDP – eine Zukunft für Verbrenner, die mit klimafreundlichen E-Fuels betrieben werden – nicht falsch sein. Es ist richtig, im Gesetz ein Hintertürchen für Autos zu lassen, die so klimafreundlich sind wie Batterieautos, nur eben mit einer anderen Technik. E-Fuels? Wasserstoff? Nur zu, strengt euch an, Ihr Autobauer! Macht Euch mit konkurrierender Technik gegenseitig das Leben schwer! Das nennt man Wettbewerb. Am Ende freuen sich Kunden und Klima.