Verbrenner-Verbot, explodierende Preise, 9-Euro-Ticket Ein Rückblick aufs Mobilitätsjahr 2022

Besonders teuer wurde es für Dieselfahrer, die im Jahresschnitt 1,95 Euro und damit 57 Cent mehr als 2021 zahlten. In diesem Jahr erlebten die Autofahrer ein wildes Auf und Ab der Preise. Kurz nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine kam es zu regelrechten Preissprüngen. Diesel erreichte mit 2,32 Euro am 10. März einen Höchststand, Benzin am 14. März mit 2,20 Euro. Für etwas Erleichterung sorgte im Frühjahr die Spritpreisbremse. Zuletzt sind die Kraftstoffpreise aber wieder gesunken. Diesel ist seit Mitte Oktober konstant günstiger geworden und kostete zuletzt im Schnitt 1,77 Euro pro Liter. Bei Super E10 beobachtete der ADAC in seiner Spritpreisanalyse Anfang November noch ein kleines Zwischenhoch, seitdem geht es ebenfalls konstant bergab. Mitte Dezember lag der Durchschnittspreis bei 1,65 Euro. Auch in nächster Zeit erwartet der ADAC mit deutlich niedrigeren Spritpreise im Vergleich zu den Rekordmarken im Frühjahr.