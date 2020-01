Verdacht auf Abgasmanipulation Durchsuchungen im Fall Mitsubishi auch bei Continental und Denso

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat am heutigen Dienstag neben Continental auch Gebäude von Autozulieferer Denso durchsucht. Das erfuhr die WirtschaftsWoche von einem Insider. Ein Sprecher von Denso in den Niederlanden wollte dazu auf eine telefonische Anfrage keinen Kommentar abgeben. Schriftliche Anfragen blieben zunächst unbeantwortet. Denso hat seinen deutschen Hauptsitz in Eching im Kreis Freising bei München. Laut einer Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankfurt wurde am Dienstag unter anderem auch im Kreis Freising durchsucht.