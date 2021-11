Verdacht auf Beihilfe zum Betrug Ermittlungen im Fall Continental massiv ausgeweitet

Nach Bekanntwerden des VW-Dieselskandals hatte Continental eine interne Prüfung in Auftrag gegeben. Offenbar war darin auch eine Frankfurter Rechtsanwaltskanzlei involviert. Dort wurden die Ermittler am gestrigen Mittwoch vorstellig. Continental hatte bei der Kanzlei offenbar eine Prüfung in Auftrag gegeben. Die Kanzlei gab die Unterlagen laut einem Sprecher der Staatsanwaltschaft freiwillig heraus. Continental hatte im Zuge der Ermittlungen mehrfach auf eine bereits durchgeführte interne Untersuchung hingewiesen. Allerdings wies Continental in einer Mitteilung nun plötzlich auf „Defiziten bei der andauernden Aufklärung“ hin. In diesem Zusammenhang steht offenbar auch die Abberufung von Schäfer.



Die Staatsanwaltschaft hatte bereits in der vergangenen Woche mehrere Orte durchsucht. So war man auch in der Complianceabteilung des Konzerns sowie in einer privaten Wohnung eines Mitarbeiters.