Verkäufe in der EU brechen ein: Automarkt: Das schlimmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen

Die Coronapandemie hat den europäischen Neuwagenmarkt 2020 einbrechen lassen: In der EU wurden im vergangenen Jahr fast ein Viertel weniger neue Autos verkauft als im Vorjahr. Die Absatzzahl sank um 23,7 Prozent oder 3,1 Millionen auf 9,9 Millionen Fahrzeuge, wie der Branchenverband ACEA am Dienstag mitteilte. Dies sei der tiefste Einbruch seit Beginn der Datenerfassung im Jahr 1990, schrieb der Verband. Die zwei Corona-Wellen mit Lockdown-Phasen und Produktionsstopps im abgelaufenen Jahr haben starke Bremsspuren in der Statistik hinterlassen. Zudem sorgte die große Verunsicherung der Kunden durch die schweren wirtschaftlichen Folgen für eine klare Kaufzurückhaltung. Das habe einen „noch nie da gewesenen Einfluss auf Autoverkäufe in ganz Europa“ gehabt.