Verkauf an Jifeng Großaktionär Hastor löst sich von Grammer

Finanziell ist das Engagement bei Grammer für die Hastors ein Erfolg. Als sie 2016 einstiegen, war die Aktie in etwa halb so viel wert wie heute. Damit dürften sie eine Gewinn von rund 70 Millionen Euro eingestrichen haben. „Seit ihrem Einstieg hat Cascade (...) den Vorstand der Grammer AG zu erhöhter Geschwindigkeit, Kostenreduzierungen, Effizienzsteigerungen und zur Schärfung der Unternehmensstrategie bewegen können“, hieß es in der Mitteilung. Die Wangs bieten 60 Euro je Grammer-Aktie. Das endgültige Ergebnis der Offerte wird am Donnerstag erwartet.