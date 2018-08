Verkauf: Nissans Batterietochter geht an Envision in China

Der japanische Autobauer Nissan hat seine Batterieproduktion an das chinesische Energieunternehmen Envision Group verkauft. Nissan werde einen Anteil von 25 Prozent behalten, erklärte das Unternehmen am Freitag. Zum Kaufpreis machte es keine Angaben. Vor einem Monat war der geplante Verkauf der Batterietochter Automotive Energy Supply Corp (AESC) an den chinesischen Finanzinvestor GSR Capital gescheitert, weil dieser Käufer nicht genug Geld aufbringen konnte. Insidern zufolge ging es um einen Betrag von einer Milliarde Dollar. Nissan hielt ursprünglich 51 Prozent. Auch AESC-Miteigner NEC und dessen Tochter verkaufen ihren Anteil von zusammen 49 Prozent an GSR.