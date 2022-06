Verkehrswende Audi-Chef Duesmann widerspricht Lindner beim Verbrenner-Verbot

Statt einer Verhinderung des Verbrenner-Aus, wie von Bundesfinanzminister Christian Lindner gefordert, plädiert Duesmann sogar für ein schnelleres Umsteuern der Politik in Richtung Elektromobilität. „Wichtig ist“, so Duesmann, „dass die ambitionierten politischen Ziele auch durch entsprechende regulative Maßnahmen in allen Mitgliedstaaten unterlegt werden“. Dazu gehörten „eine beschleunigte Energiewende, ein viel schnellerer Ausbau der Ladeinfrastruktur und eine ausreichende Versorgung mit Batteriezellen“.