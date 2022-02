Verkehrswende Verbrenner? Nein danke!

Daimler will 2030 in der Lage sein, alle Marktsegmente mit E-Autos abzudecken. Die BMW-Tochter Mini will Anfang der 2030er-Jahre nur noch rein elektrische Autos verkaufen. Die Toyota-Tochter Lexus soll ab 2030 rein elektrisch sein, Renault strebt für 2030 in Europa einen E-Auto-Anteil von mindestens 90 Prozent an. Opel, Citroën und Peugeot wollen sogar schon 2028 zu reinen Elektromarken werden, bei Alfa Romeo soll es bereits 2027 so weit sein. Fiat will ab 2030 nur noch E-Autos verkaufen. Für Ford gilt zumindest in Europa dasselbe. Auch Volvo will 2030 definitiv das Verbrenner-Kapitel beenden. Konkurrent Jaguar Land Rover will schon 2025 zur reinen Elektromarke werden.