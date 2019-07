Verlassene Bugatti-Fabrik „Die letzten beiden Autos wurden gebaut, als die Zwangsvollstrecker schon vorm Tor standen“

Wie schon beim einst mit Folie überklebten Bugatti-Signet an der blauen Außenwand scheint es, als ob das Werk in Campogalliano seinen Ursprung nicht preisgeben will und insgeheim auf eine Wiederbelebung hofft. Und so bleibt es an Ezio Pavesi und seinem Sohn Enrico, das Gedenken an die kurze italienische Hoch-Zeit im fast vergessenen Werk in Campogalliano lebendig zu halten. Einige der EB-110-Kunden kommen zum Service übrigens noch immer in den kleinen Ort an der Autobahn, weil hier zwei Werkstätten nicht nur die Experten, sondern auch das originale Werkzeug für die Wartung des wohl besten Sportwagens seiner Zeit haben.