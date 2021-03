Versorgungsproblem bei Kautschuk Continental: „Recht angespannte Situation“

Durch die Pandemie wurde die Produktion in Asien stark heruntergefahren. Dadurch konnten die Lagerhäuser nicht so gefüllt werden, wie es normalerweise vor der trockenen Jahreszeit der Fall ist, in der weniger produziert wird. Dem verknappten Angebot steht aktuell ein weltweit steigender Bedarf an Kautschuk gegenüber.