Vertrag des Chefs läuft aus Wird er wirklich der Krüger-Nachfolger bei BMW?

Harald Krüger führt BMW seit dem 13. Mai 2015. Im kommenden Jahr stünde eigentlich seine Vertragsverlängerung an. Doch dazu wird es nun nicht mehr kommen – Krüger stehe nicht für eine zweite Amtszeit als Vorsitzender des Vorstands zur Verfügung, teilte BMW am Freitag mit. Er wolle sich „beruflich neu orientieren“, hieß es in der Mitteilung. Aufsichtsratschef Norbert Reithofer habe das „mit Respekt und Verständnis“ aufgenommen.

Der Aufsichtsrat wird sich zwar erst in seiner nächsten Sitzung am 18. Juli 2019 mit einem möglichen Nachfolger befassen und Krüger bis dahin auch im Amt bleiben. Doch die Spekulationen um seinen Nachfolger sind bereits in vollem Gange. Die WirtschaftsWoche stellt die drei aussichtsreichsten Kandidaten vor.