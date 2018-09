Vertraulicher Kripo-Bericht Wie Audi im Abgasskandal VW hinters Licht geführt haben soll

1999 sei die Verwendung der von Audi erfundenen „Akustikfunktion“ seitens Bosch „noch abgelehnt“ worden, berichtete ein Zeuge den Kriminalbeamten. Seit 2002 sei „die Software jedoch im Motorsteuergerät von Bosch enthalten gewesen“. Audi habe „großen Wert darauf gelegt“, so berichtete ein anderer Zeuge, „dass die Software, die an VW gehe, diese Funktion nicht sichtbar enthalte.“ Bosch habe deshalb in der Beschreibung der Software auf eine Erwähnung der Akustikfunktion verzichtet. Außerdem soll es die Anweisung bei Bosch gegeben haben, den Mail-Verteiler zu diesem Thema „klein zu halten“ und „keine weiteren Auskünfte an VW“ zu geben.