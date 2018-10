Verwaltungsgericht Berlin muss Diesel-Fahrverbote einführen

Geklagt hatte wie in vielen anderen deutschen Städten die Deutsche Umwelthilfe (DUH), die ursprünglich ein Diesel-Fahrverbot in der gesamten Berliner Umweltzone durchsetzen wollte. Nur mit einem Verbot in der Zone ließen sich Ausweichverkehre auf andere Straßen vermeiden, in denen dann die Belastung steige.