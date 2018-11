Verwaltungsratsvorsitz Robyn Denholm übernimmt Posten von Elon Musk bei Tesla

Musk sorgte in den vergangenen Monaten immer wieder für hochgezogene Augenbrauen mit seinem Verhalten. So gab er zu, bei den Plänen zum Börsenrückzug den Preis auf von 420 Dollar je Aktie wegen der Bedeutung der Zahl in der Marihuana-Kultur aufgerundet zu haben. Noch während die Einigung mit der SEC in der Schwebe war, warf er der Behörde vor, Börsenspekulanten zu bereichern. Vor wenigen Tagen sorgte er für Verwirrung bei Twitter mit der Behauptung, er habe „alle seine Titel bei Tesla gelöscht“ und sei jetzt „das Nichts von Tesla“. Wenig später bezeichnete ihn das Unternehmen weiterhin als Firmenchef.