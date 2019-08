Viel Platz, wenige Mängel Der Honda CR-V im Gebrauchtwagen-Check

Der Honda CR-V zählt zu den erfolgreichsten SUV, zumindest weltweit gesehen. Auch in Deutschland ist der Kompakte wegen seiner guten Platzverhältnisse sowie seiner Langstreckentauglichkeit beliebt, wenn auch die hier verkauften Stückzahlen nicht an den hiesigen Primus VW Tiguan herankommen. Seit Ende 2018 ist in Deutschland die fünfte Generation im Handel, Modelle der vierten sind nun vermehrt auf dem Gebrauchtwagenmarkt anzutreffen.

Bild: Honda