Vinfast Die BMWs aus Vietnam

Auf diesen Trend will die Vingroup mit ihren über 55.000 Beschäftigen aufspringen. Im Jahr 2017 erzielte der Konzern einen Jahresumsatz von 3,9 Milliarden US-Dollar. Die Unternehmensgruppe, die in diesem Jahr ihr 25. Jubiläum feiert, ist in Vietnam im Bau- und Immobiliensektor führend und hat zudem wesentliche Marktanteile in den Bereichen Erziehung, Gesundheit, Landwirtschaft, Tourismus und Einzelhandel.



Konzernchef Pham Nhat Vuong will die Autosparte Vinfast dabei nicht nur zum ersten heimischen Autoproduzenten machen, sondern auch zügig in die asiatischen Nachbarländer exportieren. Späterer Eintritt in andere – auch europäische – Märkte nicht ausgeschlossen. Der erste offizielle Auftritt auf dem Automobilsalon in Paris Anfang Oktober unterstreicht, dass nicht allein der Heimatmarkt in Angriff genommen werden soll.