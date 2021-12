Vinfast Ex-Opel-Chef Lohscheller verlässt Automarke in Vietnam

Nach nur vier Monaten im Amt ist das Vietnam-Abenteuer der früheren Opel-Chefs Michael Lohscheller bereits wieder beendet. Der 53 Jahre alte Manager werde „aus persönlichen Gründen nach Europa zurückkehren“, teilte der Mischkonzern Vingroup am Montag in Hanoi mit. An die Spitze der von Lohscheller seit September geleiteten Autosparte Vinfast tritt die 47 Jahre alte Finanzexpertin Le Thi Thu Thuy, die ihre Funktion als stellvertretende Vorstandschefin des Gesamtkonzerns weiterhin ausfüllt.